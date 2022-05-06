Художественным руководителем Театра имени Маяковского назначен Егор Перегудов

Новым художественным руководителем театра имени Маяковского стал Егор Перегудов. Об этом пишут информагентства.

К работе в этой должности он приступит 13 мая. Также сообщается, что предложение о назначении нового руководителя поступило от самой труппы театра. А его в свою очередь поддержали в городском департаменте культуры.

Егор Перегудов является обладателем премии "Хрустальная Турандот". Он театральный режиссер и педагог, а также переводчик. До недавнего времени Перегудов был главным режиссером Российского академического молодежного театра, там он работал с 2018 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

