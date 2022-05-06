Римас Туминас покинул должность худрука Театра имени Вахтангова

Римас Туминас покинул должность художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова. Режиссер занимал этот пост с 2007 года, сообщается в телеграм-канале театра.

Россия подтвердила готовность к организации возможных межпалестинских встреч в Москве, заявили в МИД РФ.

СК РФ установил еще одного командира, отдавшего приказы об обстрелах населения ДНР.

