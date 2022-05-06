Егор Перегудов станет новым худруком Театра имени Маяковского

Художественным руководителем Московского академического Театра имени Владимира Маяковского назначили Егора Перегудова. К работе в этой должности он приступит 13 мая.

ЦОДД рекомендует не выезжать 6 мая за город до 20:00. Обещают заторы до 7 баллов.

Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отклонила апелляцию россиянина Сергея Карякина на его отстранение от соревнований.

