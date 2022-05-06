Вышел первый тизер-трейлер приквела "Игры престолов"

Стриминговый сервис HBO Max представил официальный тизер сериала "Дом Дракона". Он расскажет о гражданской войне между двумя ветвями династии Таргариенов. История развернется на континенте Вестерос за 200 лет до событий "Игры престолов".

Над сценарием работали Райан Кондал и Мигель Сапчник. Последний выступил режиссером самых зрелищных серий "Игры престолов" – "Долгой ночи" и "Битвы бастардов". Премьера сериала намечена на август.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.