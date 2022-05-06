Телеканал Москва 24 рассказал о сериалах, которые уже доступны для просмотра

Любителям фантастики кинокритики советуют продолжение сериала "Эпидемия". Сделан сериал в России. В новом сезоне к семьям, которые выживают в условиях смертельного вируса, присоединятся новые герои.

Биографический сериал "Джулия" от HBO расскажет реальную историю шпионки, ставшей звездой кулинарного шоу. Джулия Чайлд в годы Второй мировой войны была научным сотрудником в отделе секретной разведки США. А после – встала к плите, превратившись при этом в икону феминизма.

История вдохновила на экранизацию не одного режиссера. Есть несколько версий, в том числе с Мэрил Стрип в главной роли. В этот раз Джулию сыграла Сара Ланкашир.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.