Москвичи скоро вновь смогут увидеть "Девочку на шаре" Пикассо. Шедевры коллекции Морозовых вернулись в Россию.

Состояние этой картины в Пушкинском музее оценили как стабильное. Полотно редко решаются куда-то перевозить из-за его хрупкости. На другие экспонаты Пушкинского долгая транспортировка также не повлияла. Поэтому в ближайшее время шедевры должны занять свои места.

Еще несколько картин вернулись в Эрмитаж и Русский музей. Реставраторы Эрмитажа полотна уже распаковали и осмотрели. По словам директора музея, экспонаты хорошо сохранились.

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