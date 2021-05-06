Кинокритик рассказал о современных военных фильмах

В преддверии 9 Мая можно устроиться поудобнее дома и пересмотреть любимые военные фильмы. Например, "В бой идут одни старики" – один из главных советских фильмов о войне. Режиссер Леонид Быков мечтал стать летчиком, но его не приняли в училище. Однако он все равно сел в самолет – уже во время съемок.

Также пронзительная драма "Офицеры" – про три поколения одной семьи, посвятивших себя службе. После премьеры людей, которые хотели стать военными, в Советском Союзе стало больше в 20 раз.

В настоящее время тоже много снимают про войну. О том, что из этого будут пересматривать десятилетия спустя, рассказал кинокритик Егор Беликов.

Подробнее о всеми любимой классике и новом военным кино – в сюжете телеканала Москва 24.