06 апреля, 16:36M24.RU
Москвичам рассказали о кинофестивале "Циолковский"
6 апреля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная IV Международному кинофестивалю фильмов и программ о космосе "Циолковский". Фестиваль пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.
О программе рассказывали:
- президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Игорь Угольников;
- журналист, писатель, программный директор кинофестиваля (документальные фильмы) Игорь Прокопенко;
- программный директор кинофестиваля (игровые фильмы, анимация и ретроспективы) Ирина Сошникова;
- директор Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского (Калуга), председатель жюри кинофестиваля Наталья Абакумова.