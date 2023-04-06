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06 апреля, 16:36

M24.RU

Москвичам рассказали о кинофестивале "Циолковский"

Москвичам рассказали о кинофестивале "Циолковский"

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6 апреля в ТАСС прошла пресс-конференция, посвященная IV Международному кинофестивалю фильмов и программ о космосе "Циолковский". Фестиваль пройдет в Калуге с 12 по 16 апреля.

О программе рассказывали:

  • президент кинофестиваля, режиссер, продюсер Игорь Угольников;
  • журналист, писатель, программный директор кинофестиваля (документальные фильмы) Игорь Прокопенко;
  • программный директор кинофестиваля (игровые фильмы, анимация и ретроспективы) Ирина Сошникова;
  • директор Государственного музея истории космонавтики имени Циолковского (Калуга), председатель жюри кинофестиваля Наталья Абакумова.
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