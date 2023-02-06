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Культура

В российский прокат выйдет фильм "Быть"

В российский прокат выйдет фильм "Быть"

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Для любителей путешествий во времени на этой неделе выйдет фильм о том, как рэпер провалился в 1990-е. Фильм "Быть" повествует о том, как рэпер-сирота попал в юность своих родителей, а именно в 1993 год. Теперь он может либо спасти их от гибели, либо исчезнуть навсегда.

Ранее сообщалось, что вышел новый трейлер хоррора "Бугимен" по мотивам рассказа Стивена Кинга. В фильме покажут историю старшеклассницы и ее семьи. За главными героями охотится некое существо, которое питается страданиями своих жертв.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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