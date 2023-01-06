Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:15

Культура

Елку в Гостином дворе посетили дети из разных регионов РФ

Елку в Гостином дворе посетили дети из разных регионов РФ

В Москве с 9 января начнется "Московская музейная неделя"

Никита Михалков попал в больницу с гриппом

Никита Михалков попал в больницу с гриппом

Москвичи и гости столицы стоят в очередях в музеи и галереи

Очереди образовались на ВДНХ и у Третьяковской галереи

"Чебурашка" собрал больше миллиарда рублей в прокате за первые три дня

В кинотеатрах представили фильм о Чебурашке

Москвичам напомнили режим работы музеев в новогодние каникулы

Москвичам рассказали о популярных в каникулы местах на ВДНХ

Одна из главных новогодних площадок Москвы – елка в Гостином дворе – традиционно приняла детей из российских регионов. В 2023 году на каникулы в столицу отправились также ребята из новых субъектов.

Для детей подготовили большую культурную и образовательную программу. В рамках проекта "Город открытий" школьники, помимо праздничной елки, посетят технопарк "Сколково", ВДНХ, парк "Зарядье" , ряд музеев и примут участие в других мероприятиях. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
культурадосугвидеоИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика