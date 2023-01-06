Елку в Гостином дворе посетили дети из разных регионов РФ

Одна из главных новогодних площадок Москвы – елка в Гостином дворе – традиционно приняла детей из российских регионов. В 2023 году на каникулы в столицу отправились также ребята из новых субъектов.

Для детей подготовили большую культурную и образовательную программу. В рамках проекта "Город открытий" школьники, помимо праздничной елки, посетят технопарк "Сколково", ВДНХ, парк "Зарядье" , ряд музеев и примут участие в других мероприятиях. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.