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05 декабря, 07:30

Культура

Некоторые категории россиян смогут приобрести билеты в Большой театр по 300 рублей

Некоторые категории россиян смогут приобрести билеты в Большой театр по 300 рублей

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Россияне смогут побывать в Большом театре за 300 рублей. Такая возможность будет всю следующую неделю у отдельных категорий граждан. Среди них – молодежь от 14 до 22 лет, лица старше 60 и ветераны боевых действий.

Продажи билетов стартуют 5 декабря в 20:00. В программу сниженных цен входят оперы "Чародейка", "Пиковая дама", "Любовь к трем апельсинам", а также балет "Чиполлино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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