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05 декабря, 10:00

Культура

Выставка "Павел Филонов. Художник мирового расцвета" откроется в парке "Зарядье"

Выставка "Павел Филонов. Художник мирового расцвета" откроется в парке "Зарядье"

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В парке "Зарядье" 16 декабря откроется выставка "Павел Филонов. Художник мирового расцвета". Она приурочена к 140-летию живописца.

Экспозиция расположится в павильоне "Медиацентр". Это более 60 живописных и графических работ Филонова из фондов Русского музея.

Также на выставке будут представлены статьи, манифесты, дневники художника. Экспозицию дополнили пояснительными текстами. Аннотации сопровождают основные разделы и отдельные полотна. Посетить выставку можно до 17 марта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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