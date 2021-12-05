Умер создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн

Создатель "Кинотавра" Марк Рудинштейн умер в Москве. Это случилось в больнице. Информацию подтвердила супруга продюсера.

Марку Рудинштейну было 75 лет. Как сообщают СМИ, его госпитализировали с сердечным приступом. Он впал в кому, был подключен к аппарату ИВЛ. Решается вопрос о времени и месте похорон.

Марк Рудинштейн – советский и российский продюсер, актер, заслуженный работник культуры России. Он создатель и продюсер кинофестивалей "Кинотавр" и "Кинотаврик", организатор кинопремии "Золотой овен". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.