В Москве сотни людей сутками стоят за билетами на "Щелкунчик"

Вторые выходные сотни людей ночуют у Большого театра, чтобы купить билет на балет "Щелкунчик". После нескольких записей в очередь и многих часов на морозе у них появляется шанс попасть на заветный спектакль. Здесь же свои услуги предлагают перекупщики.

На декабрь все билеты уже разобрали, но есть надежда купить на январь. Запись идет на очередь в очередь. Сначала необходимо получить номер, а после, ближе к полуночи, под этим номером встать в очередь за браслетом. Потратить на покупку билета придется не меньше двух дней.

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