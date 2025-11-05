Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой спектакля "Коперник"

Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой первого в России мультимедийного полнокупольного спектакля "Коперник". В его основе 3D- и 2D-проекции, дополненные живой игрой актеров и цирковыми трюками.

Таким образом был возрожден "Звездный театр", история которого началась в 1937 году. Тогда в планетарии были поставлены спектакли "Галилей", "Джордано Бруно" и "Коперник". Теперь их решено восстановить, но уже с возможностями XXI века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.