Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 23:00

Культура

Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой спектакля "Коперник"

Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой спектакля "Коперник"

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью телеведущего Юрия Николаева

Проект "Уличный артист" откроет бесплатные площадки на московских ярмарках

Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября

На выставке "Великая Победа. Россия – Моя история" можно увидеть Знамя Победы с Рейхстага

Скончался телеведущий Юрий Николаев

Выставка "Город живых историй" откроется на Красной площади 7 ноября

Москвичи выстроились в очереди на выставку Брюллова в праздничный день

Подготовка выставки "Город живых историй" началась на Красной площади в Москве

Десять тематических зон будут представлены на выставке "Город живых историй" в Москве

Московский планетарий отметил свое 96-летие премьерой первого в России мультимедийного полнокупольного спектакля "Коперник". В его основе 3D- и 2D-проекции, дополненные живой игрой актеров и цирковыми трюками.

Таким образом был возрожден "Звездный театр", история которого началась в 1937 году. Тогда в планетарии были поставлены спектакли "Галилей", "Джордано Бруно" и "Коперник". Теперь их решено восстановить, но уже с возможностями XXI века.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуранаукагородвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика