05 ноября, 07:45Культура
Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября
Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября. Например, можно посетить выставку "Кинообраз. От эскиза до экрана" в "Зарядье".
В Доме культуры "Зодчие" проведут мастер-класс "Русский традиционный орнамент". Также на Винзаводе открылась экспозиция "Дезигн", на которой представили более 60 работ молодых дизайнеров.
