05 ноября, 07:45

Культура

Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября

На выставке "Великая Победа. Россия – Моя история" можно увидеть Знамя Победы с Рейхстага

Скончался телеведущий Юрий Николаев

Выставка "Город живых историй" откроется на Красной площади 7 ноября

Москвичи выстроились в очереди на выставку Брюллова в праздничный день

Подготовка выставки "Город живых историй" началась на Красной площади в Москве

Десять тематических зон будут представлены на выставке "Город живых историй" в Москве

Музей "Город живых историй" будет работать в Москве с 7 по 9 ноября

Путин подписал указы об установлении Дня коренных малочисленных народов России

Акция "Ночь искусств" началась в Москве

Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября. Например, можно посетить выставку "Кинообраз. От эскиза до экрана" в "Зарядье".

В Доме культуры "Зодчие" проведут мастер-класс "Русский традиционный орнамент". Также на Винзаводе открылась экспозиция "Дезигн", на которой представили более 60 работ молодых дизайнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

