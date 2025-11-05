Москвичам и гостям столицы рассказали о культурных мероприятиях 5 ноября. Например, можно посетить выставку "Кинообраз. От эскиза до экрана" в "Зарядье".

В Доме культуры "Зодчие" проведут мастер-класс "Русский традиционный орнамент". Также на Винзаводе открылась экспозиция "Дезигн", на которой представили более 60 работ молодых дизайнеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.