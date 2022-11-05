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Культура

На Красной площади заработал интерактивный музей под открытым небом

На Красной площади заработал интерактивный музей под открытым небом

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На Красной площади заработал интерактивный музей под открытым небом. Он посвящен 81-й годовщине военного парада 1941 года. Там установили различные инсталляции, в программе мини-спектакли и показы военных фильмов. Также можно увидеть технику времен Великой Отечественной войны. Представлены самолеты, танк, бронеавтомобиль, вагон-теплушка и другие машины. Формат музея называют иммерсивным, потому что москвичи могут действительно погрузиться в атмосферу того времени.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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