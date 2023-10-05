Российская комедия "Мастодонт" вышла в Сети

В Сети появилась комедия "Мастодонт". История рассказывает про разницу поколений.

В центре сюжета – провинциальный чиновник, которого играет Федор Добронравов. Он узнает, что в Москве у него есть дочь – девушка возглавляет один из департаментов министерства цифрового и перспективного развития. Чтобы с ней сблизиться, герой устраивается на позицию рядового сотрудника, но не рассказывает, кто он на самом деле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.