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05 октября, 08:00

Культура

Российская комедия "Мастодонт" вышла в Сети

Российская комедия "Мастодонт" вышла в Сети

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В Сети появилась комедия "Мастодонт". История рассказывает про разницу поколений.

В центре сюжета – провинциальный чиновник, которого играет Федор Добронравов. Он узнает, что в Москве у него есть дочь – девушка возглавляет один из департаментов министерства цифрового и перспективного развития. Чтобы с ней сблизиться, герой устраивается на позицию рядового сотрудника, но не рассказывает, кто он на самом деле. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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