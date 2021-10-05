Актриса Юлия Пересильд поделилась впечатлениями после первых минут на МКС.

"Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое, новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю", – сказала Пересильд.

Киноэкипаж обживает МКС. Стыковка корабля со станцией произошла четыре часа назад. Из-за технического сбоя пришлось перейти на ручное управление.

После проверки герметичности Пересильд, Шипенко и Шкаплеров переместились на борт МКС. Их встретили российские и американские космонавты, коллеги из Японии и Франции. Они тоже примут участие в съемках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.