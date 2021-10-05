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Культура

19:30

Юлия Пересильд поделилась впечатлениями после первых минут на МКС

культура наука видео Наиль Губаев

Актриса Юлия Пересильд поделилась впечатлениями после первых минут на МКС.

"Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое, новое. Мы, конечно, еще только встретились со всеми, кто живет на МКС давно. Будем знакомиться. Мне все еще кажется, что я сплю", – сказала Пересильд.

Киноэкипаж обживает МКС. Стыковка корабля со станцией произошла четыре часа назад. Из-за технического сбоя пришлось перейти на ручное управление.

После проверки герметичности Пересильд, Шипенко и Шкаплеров переместились на борт МКС. Их встретили российские и американские космонавты, коллеги из Японии и Франции. Они тоже примут участие в съемках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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