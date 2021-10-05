Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС

После проверки герметичности экипаж корабля, в составе которого входят Юлия Пересильд, Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров, перешли на борт МКС.

Их встретили российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, которые также будут участвовать в съемках, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также японец Акихико Хосидэ и француз Тома Песке.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал с космодрома Байконур 5 октября.

Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Планируется, что они проведут на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.