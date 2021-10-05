Киноэкипаж готовится к переходу на МКС

В эти минуты киноэкипаж готовится перейти на Международную космическую станцию. До этого проверяли герметичность и выравнивали давление перед тем, как открыть люки.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал с космодрома Байконур 5 октября.

В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Планируется, что они проведут на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Лента с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправилась в космос, чтобы спасти космонавта.

Фильм является частью научно-просветительского проекта Первого канала и "Роскосмоса", которые считают, что подобный формат подготовки будет полезен в перспективе для отправки в космос узких специалистов, в том числе ученых и врачей.