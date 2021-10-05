Актриса Юлия Пересильд приняла участие в проведении стыковки корабля с МКС

Актриса Юлия Пересильд поучаствовала в проведении стыковки корабля с Международной космической станцией. Уточняется, что это было нужно для сюжета фильма. Работу артистки снимал режиссер Клим Шипенко.

Кинематографисты отправились на МКС для съемок художественного фильма "Вызов". В ходе экспедиции россияне первыми в мире снимут игровой фильм в космосе.

Согласно сюжету, женщина-врач, героиня Юлии Пересильд отправится на МКС, чтобы провести там сложную операцию и спасти жизнь космонавту.

Съемочная группа пробудет в космосе до 17 октября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.