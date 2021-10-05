Киноэкипаж не смог с первого раза пристыковать корабль к МКС

Историческая стыковка случилась на МКС. Идеальный и штатный полет первого в мире киноэкипажа в космос закончился досадным и волнительным инцидентом – корабль сразу не смог автоматически присоединиться к МКС.

Поочередно отказали два комплекта оборудования системы сближения. В итоге в центре управления полетами приняли решение перейти на ручное управление.

Антон Шкаплеров, единственный профессиональный космонавт на борту, взял все в свои руки. В этот раз он работает без бортинженера, и такое тоже происходит впервые. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.