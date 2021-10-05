Корабль с киноэкипажем прибудет на МКС через час

На Международном космической станции ждут первый в истории киноэкипаж. До стыковки осталось чуть больше часа. Юлия Пересильд и Клим Шипенко прошли ускоренный курс подготовки и всего за 4 месяца смогли усвоить всю необходимую космонавтам информацию, и сдать экзамены.

Беспилотное такси может появиться в Москве уже в этом году, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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