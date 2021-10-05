Корабль с киноэкипажем прибудет на МКС через пару часов

Всего два с небольшим часа осталось до стыковки корабля "Союз" с Международной космической станцией. На борту первый в истории киноэкипаж.

Юлия Пересильд и Клим Шипенко прошли ускоренный курс подготовки и всего за 4 месяца смогли усвоить всю необходимую космонавтам информацию, и сдать экзамены.

Кроме того, артисты, несмотря на отсутствие статуса профессиональных космонавтов, должны ориентироваться в технике на корабле.

"Союз" уже вышел на орбиту. Запуск прошел штатно, самочувствие у актрисы и режиссера хорошее, следует из трансляции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.