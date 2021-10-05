Космический корабль с киноэкипажем стартовал к МКС.

На борту – режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. К полету их подготовили за 4 месяца.

За экспресс-курсом обучения следила вся страна. Экипаж поэтапно проходил все комиссии, сдавал экзамены. В космос Шипенко и Пересильд отправились не одни, а в сопровождении профессионального космонавта Антона Шкаплерова.

Сближение корабля с Международной космической станцией пройдет по двухвитковой схеме. Это займет примерно 3 часа 17 минут.



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