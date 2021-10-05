В космос отправляется первый киноэкипаж спустя 4 месяца подготовки

Спустя 4 месяца подготовки в космос отправляется первый киноэкипаж. По плану, он проведет на орбите 12 дней.

Команде предстоит подняться на высоту более чем 400 километров и пристыковаться к МКС. На борту 6 человек, но среди них только один профессиональный космонавт.

Много было обсуждений: можно или нельзя отправлять в полет непрофессионалов после космического экстерната. Но тем не менее, экзамены они сдали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.