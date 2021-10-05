Скульптор Георгий Франгулян открыл галерею в Хамовниках

В Хамовниках открыл свою галерею скульптор Георгий Франгулян. Он автор бронзового Бродского на Садовом кольце и Окуджавы на Арбате.

В просторном двухэтажном выставочном зале в новом доме на Погодинской улице собрано около двух сотен экспонатов. Фигуры сделаны из камня, металла, дерева. Также много графики, 3D-столешниц и авангардных картин, сделанных из железных элементов.

Попасть в галерею Георгия Франгуляна можно бесплатно, но по предварительной записи на сайте или в соцсетях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.