Пересильд и Шипенко отправятся на МКС для съемок художественного фильма

Считанные часы остаются до старта первого в истории космического киноэкипажа. На орбиту отправятся актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Во вторник, 5 октября, они полетят на МКС вместе с космонавтом Антоном Шкаплеровым.

На орбите будут снимать художественный фильм. По сюжету героиня Юлии Пересильд вместе с другими космонавтами должна спасти попавшего в беду товарища. Его сыграет реальный космонавт Олег Новицкий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.