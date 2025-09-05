Выставка Русского музея с образами Москвы откроется на ВДНХ ко Дню города

Выставка "Образ Москвы в русском искусстве" из коллекции Русского музея откроется на ВДНХ в павильоне "Центральный". Экспозицию, в которую вошли 115 произведений живописи и скульптуры, привезли из Санкт-Петербурга к празднованию Дня города.

Выставка разделена на четыре тематических раздела: "Старая Москва", "Новая Москва", "Москва – Столица" и "Москвичи". Гости увидят работы Виктора Васнецова, Василия Сурикова, Василия Верещагина и других выдающихся русских художников. Часть произведений оживят с помощью технологий дополненной реальности и искусственного интеллекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.