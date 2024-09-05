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05 сентября, 07:45

Культура

Аудитория российских видеосервисов за год выросла до 53 млн человек

Аудитория российских видеосервисов за год выросла до 53 млн человек

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Онлайн-кинотеатры зафиксировали рост подписок. За год число пользователей увеличилось в 1,5 раза и составило 53 миллиона человек. Привлекают зрителей стоимость услуги, а также оригинальные фильмы и сериалы.

Между тем Москва активно помогает кинопроизводителям. В городе создают кластер, который объединит множество площадок. Кроме того, правительство города выделяет гранты и выстраивает необходимую инфраструктуру.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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