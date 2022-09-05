Вышел детективный триллер "Русалки". Это российская адаптация одноименного израильского сериала.



Где-то в приморском городе нашли тело женщины. Ей оказалась сестра следователя Риты Тихоновой. Казалось бы, типичная для триллеров завязка, но сестра эта считалась пропавшей больше 10 лет. Официально Рите запретили браться за это дело. Но следователь начала собственное расследование, что привело к цепочке таинственных событий.

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