Вышел сериал "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного"

Елена Лядова и Гоша Куценко сыграли в сериале с очень длинным названием. Звучит оно так – "Что делать женщине, если у нее два любовника, а выбрать нужно одного".

Восьмисерийное шоу снято по одноименному рассказу Александра Цыпкина. По его словам, он постарался поиздеваться над шаблоном, когда именно мужчина выбирает, с кем быть. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.