В Копенгагене готовятся к фестивалю цветов

Магией садов и резьбой по дереву датские художники надеются вдохновить людей, уставших от COVID-19. В Копенгагене, в парке развлечений Тиволи готовятся открыть фестиваль цветов.

Мероприятие состоится, если Дания объявит, что 10 сентября снимает все ограничения по коронавирусу. Фестиваль пройдет в выходные, но многие скульптуры, посвященные истории старейшего парка страны, будут радовать публику весь сезон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

