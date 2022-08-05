Disney опубликовал первый трейлер сериала "Андор" по вселенной "Звездных войн". События происходят за несколько лет до похищения чертежей "Звезды смерти".

По сюжету повстанческое движение только формируется и готовится дать отпор Галактической империи. Главным героем стал Кассиан Андор.

Уточняется, что премьера сериала была перенесена на конец сентября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

