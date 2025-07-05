"Московский Сабантуй" познакомил гостей с башкирской и татарской культурой

В музее-заповеднике "Коломенское" прошел фестиваль "Московский Сабантуй", посвященный культуре татарского и башкирского народов.

Гости отправились в путешествие по регионам России, не выезжая за пределы столицы. На территории музея-заповедника воссоздали башкирскую и татарскую деревни, где можно было узнать о традициях и обычаях народов. Не обошлось и без национальных забав, например, зрелищных игр и турниров.

Ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова пообщалась с гостями праздника и узнала все самое интересное о жизни башкир и татар.