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05 июля, 14:30

Культура

В Москве началась серия театральных мероприятий для детей

В Москве началась серия театральных мероприятий для детей

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В Москве стартовала серия театральных мероприятий для юных зрителей – до 13 июля в столице пройдет около 50 творческих событий. Программу подготовили фестивали "Театральный бульвар" и "Территория. Кидс".

По словам участников, здесь не обходят острые темы и рассказывают истории искренне и по-настоящему, чтобы подростки чувствовали себя понятыми. В постановках поднимаются вопросы отношений родителей и детей, вечного диалога между поколениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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