В Москве началась серия театральных мероприятий для детей

В Москве стартовала серия театральных мероприятий для юных зрителей – до 13 июля в столице пройдет около 50 творческих событий. Программу подготовили фестивали "Театральный бульвар" и "Территория. Кидс".

По словам участников, здесь не обходят острые темы и рассказывают истории искренне и по-настоящему, чтобы подростки чувствовали себя понятыми. В постановках поднимаются вопросы отношений родителей и детей, вечного диалога между поколениями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.