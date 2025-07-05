В "Коломенском" стартовал 37-й "Московский Сабантуй"

В "Коломенском" уже в 37-й раз проходит "Московский Сабантуй". Этот башкиро-татарский праздник давно стал ярким событием для жителей столицы и собирает гостей из разных регионов и даже стран.

В этом году организаторы подготовили насыщенную программу для взрослых и детей: на территории работают как традиционные национальные площадки, так и инновационные зоны.

Для гостей проводят дегустации, работают ремесленные мастер-классы и развлекательные локации, проходят спортивные соревнования, выступления артистов и интерактивные игры для всей семьи.

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