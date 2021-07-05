Москвичам рассказали, на какие концерты есть шанс попасть этим летом

Фестиваль "Дикая мята" под Тулой отменили прямо перед открытием из-за коронавируса, а Fox Rock Fest под Липецком прошел с аншлагом. Дима Билан успел порадовать поклонников, а Максу Покровскому пришлось отменить концерт.

Зрители пытаются выяснить судьбу концертов и фестивалей. Почему одни массовые мероприятия отменяют, а другие проводят? Подробнее о том, на какие есть шанс попасть этим летом, а на какие уже сдавать билеты, – в сюжете телеканала Москва 24.