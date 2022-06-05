05 июня, 14:35
В москве продолжается VIII Книжный фестиваль "Красная площадь". Более 400 отечественных издательств из более чем 60 регионов представляют свои новинки. Это около 100 тысяч книг.
Для гостей подготовили около 500 мероприятий. Фестиваль заканчивает свою работу в понедельник. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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