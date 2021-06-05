"Мистические тайны кино": "Приходите завтра"

Больше полувека фраза "Приходите завтра" в сознании миллионов россиян неразрывно связана с историей успеха Фроси Бурлаковой. Голосистую сельскую девчонку так полюбил зритель, что ее имя навсегда стало нарицательным.

Летом 1963 состоялась премьера фильма. Название новой картины режиссера Евгения Ташкова запомнила вся страна. Это тот самый случай, когда сценарий писала жизнь. Почти все, что происходит на экране, основано на реальных автобиографических фактах из жизни самого режиссера и его супруги Екатерины Савиновой.

К тому же именно в этом фильме он впервые выступил в качестве сценариста. Но для чего это понадобилось режиссеру? Почему Ташков так спешил воплотить этот замысел в жизнь? Об этом – в программе "Мистические тайны кино".