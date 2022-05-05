Пушкинский музей возобновил работу после эвакуации посетителей

Пушкинский музей вновь открыт для посетителей после эвакуации. Об этом сообщила администрация учреждения.

Природные пожары повредили 300 строений в России. Есть погибшие, сообщили в МЧС РФ.

"Поезд Победы" отправится из Москвы до мемориала "Героям-панфиловцам" в Подмосковье 9 мая.