Коллекция Морозовых вернулась в Россию

Уникальная коллекция братьев Морозовых наконец вернулась в Россию. Среди экспонатов – работы Врубеля, Моне, Мунка, Ван Гога, Гогена, Матисса, Пикассо и других художников.

Долгое время картины, графические работы и скульптуры находились во Франции. На выставке в Париже были показаны работы из фондов музея имени Пушкина, "Эрмитажа", Третьяковской галереи и Русского музея. Транспортировка длилась почти 20 дней, сообщила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова в своем телеграм-канале.

Экспонаты уже доставлены в свои музеи. Скоро шедевры можно будет увидеть в музее имени Пушкина. Выставка "Брат Иван. Коллекция Михаила и Ивана Морозовых" откроется для посетителей 28 июня. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.