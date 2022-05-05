Вся коллекция Морозовых вернулась в Россию

Коллекция Морозовых вернулась в Россию. Она уже находится в российских музеях. Об этом рассказала министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она отметила, что транспортировка в Россию всех картин, графических работ и скульптур длилась почти 20 дней. Последние машины пересекли границу 2 мая.

Полную коллекцию шедевров из собрания братьев Морозовых можно будет увидеть уже летом. Специальный выставочный проект откроется в государственном музее имени Пушкина.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.