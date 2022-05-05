Телеканала Москва 24 рассказал о премьерах военных лент в кино

На большие экраны выходит драма Константина Буслова про первую авиабомбардировку Берлина. По сюжету в августе 1941 года 15 советских бомбардировщиков наносят удар по немецкому городу. Это секретная и очень опасная операция.

В фильме есть прототипы реальных людей. Например, генерал-лейтенант Семен Жаворонков, которого играет Сергей Пускепалис. В 1941 году лично Жаворонков предложил Сталину нанести серию авиаударов по Берлину. Он же был назначен ответственным за выполнение операции.

Еще одна новая лента про войну – "Лето 1941 года". Фильм расскажет историю известного казахстанского партизана Ади Шарипова. За его голову немцы предлагали баснословные деньги.

Он более двух лет сражался в лесах Белоруссии, прошел всю войну и остался в живых. А после писал об этом очерки, которые и легли в основу сценария.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.