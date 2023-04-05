В прокат РФ выйдет драма "Прямой эфир"

В российский прокат на этой неделе выйдет новая драма Карена Оганесяна "Прямой эфир". Главные роли исполнили Кирилл Кяро и Павел Чернышев.

В центре сюжета – блогер-миллионник Егор. Он отправляется в Кавказские горы на тест-драйв. Вместе с ним едет сотрудник автомобильной компании. Отношения у них сразу не сложились, а поездка пошла не по плану. Пока Егор разговаривает по телефону, его спутник наступает на боевую мину. Вместо помощи блогер начинает вести прямой эфир.

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