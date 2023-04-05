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Культура

Warner Bros. Discovery планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере – СМИ

Warner Bros. Discovery планирует снять сериал по книгам о Гарри Поттере – СМИ

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Компания Warner Bros. Discovery планирует снять сериал по мотивам рассказов о Гарри Поттере. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщили издания Bloomberg и IGN. Официального анонса пока не было.

Каждый сезон будет основан на одной из семи книг Джоан Роулинг. При этом сама писательница также поучаствует в работе над сериалом. Однако актерский состав изменится: студия хочет создавать новый контент на основе уже известных всем историй.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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