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05 марта, 13:31

M24.RU

Москвичам рассказали о юбилее "Ведогонь-театра"

Москвичам рассказали о юбилее "Ведогонь-театра"

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5 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Молодой театр в молодом городе: Ведогонь – 25".

Перед журналистами выступили:

  • префект города Зеленограда Анатолий Смирнов;
  • художественный руководитель "Ведогонь-театра" Павел Курочкин;
  • директор театра Инна Варфоломеева;
  • главный художник театра Кирилл Данилов;
  • актриса, ученица Павла Курочкина Екатерина Климова;
  • актриса театра Наталья Табачкова.
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