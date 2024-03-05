05 марта, 13:31M24.RU
Москвичам рассказали о юбилее "Ведогонь-театра"
5 марта в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Молодой театр в молодом городе: Ведогонь – 25".
Перед журналистами выступили:
- префект города Зеленограда Анатолий Смирнов;
- художественный руководитель "Ведогонь-театра" Павел Курочкин;
- директор театра Инна Варфоломеева;
- главный художник театра Кирилл Данилов;
- актриса, ученица Павла Курочкина Екатерина Климова;
- актриса театра Наталья Табачкова.