Московская платформа "Москино" становится популярной среди кинопроизводителей

Платформа "Москино" впервые утвердила съемки иностранного фильма – индийской картины "Величайший всех времен". На платформе в режиме онлайн согласовывают производство сериалов, телепроектов и музыкальных клипов. Одним из популярных выборов для съемок стал городской кинокластер, который привлекает кинематографистов разнообразием возможностей.

Такие продюсеры и актеры, как Александр Новин и Евгений Миронов, отмечают, что кинокластер позволяет снимать различные локации в одном месте. Здесь можно легко создавать сцены для разных городов и исторических эпох, от Москвы до Владивостока, а также использовать природные ландшафты для съемок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.