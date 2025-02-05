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05 февраля, 11:45

Культура

Московская платформа "Москино" становится популярной среди кинопроизводителей

Московская платформа "Москино" становится популярной среди кинопроизводителей

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Платформа "Москино" впервые утвердила съемки иностранного фильма – индийской картины "Величайший всех времен". На платформе в режиме онлайн согласовывают производство сериалов, телепроектов и музыкальных клипов. Одним из популярных выборов для съемок стал городской кинокластер, который привлекает кинематографистов разнообразием возможностей.

Такие продюсеры и актеры, как Александр Новин и Евгений Миронов, отмечают, что кинокластер позволяет снимать различные локации в одном месте. Здесь можно легко создавать сцены для разных городов и исторических эпох, от Москвы до Владивостока, а также использовать природные ландшафты для съемок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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