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05 февраля, 18:30

Культура

Премьера спектакля "Соборяне. Картины русской жизни" состоялась в Москве 5 февраля

Премьера спектакля "Соборяне. Картины русской жизни" состоялась в Москве 5 февраля

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На Основной сцене Театра имени Н. В. Гоголя в понедельник, 5 февраля, состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Соборяне. Картины русской жизни". В основе постановки одноименный роман Николая Лескова.

Вместе с выдающимися артистами в спектакле был задействован камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, а музыка была специально написана композитором Валерием Вороновым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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