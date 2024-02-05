Премьера спектакля "Соборяне. Картины русской жизни" состоялась в Москве 5 февраля

На Основной сцене Театра имени Н. В. Гоголя в понедельник, 5 февраля, состоялась премьера музыкально-драматического спектакля "Соборяне. Картины русской жизни". В основе постановки одноименный роман Николая Лескова.

Вместе с выдающимися артистами в спектакле был задействован камерный ансамбль "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета, а музыка была специально написана композитором Валерием Вороновым. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.